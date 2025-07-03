Menú principal Ver contenido

Economía

Las exportaciones crecen un 7,6% en los primeros 20 días de agosto

Write: 2025-08-21 14:50:12Update: 2025-08-21 15:29:50

Photo : YONHAP News

Las exportaciones aumentaron un 7,6% en los primeros veinte días de agosto en comparación con el mismo periodo del año anterior, al totalizar 35.500 millones de dólares, según datos oficiales preliminares.

Por sectores, se registraron incrementos en las ventas al exterior de semiconductores, automóviles y buques, mientras que descendieron las de productos derivados del petróleo y equipos de comunicación móvil.

En cuanto a los destinos, las exportaciones hacia Estados Unidos retrocedieron un 2,7% interanual, mientras que las dirigidas a China, Vietnam, Taiwán y la Unión Europea mostraron un crecimiento.

Las importaciones, por su parte, avanzaron un 0,4% hasta situarse en 34.700 millones de dólares, lo que dejó un superávit comercial de 800 millones de dólares en la balanza del país.
