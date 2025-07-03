Menú principal Ver contenido

Política

Bill Gates aborda con Lee Jae Myung el futuro de la IA y la salud global

Write: 2025-08-21 15:08:41Update: 2025-08-21 15:27:01

Bill Gates aborda con Lee Jae Myung el futuro de la IA y la salud global

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung recibió el jueves 21 en su despacho al empresario y filántropo estadounidense Bill Gates, fundador de Microsoft y copresidente de la Fundación Bill y Melinda Gates. Durante el encuentro, ambos dialogaron sobre el futuro de la inteligencia artificial (IA), la cooperación internacional en materia de salud global y el desarrollo del mercado de reactores modulares pequeños (SMR).

Gates expresó su expectativa de que Corea desempeñe un papel activo en la mejora de la salud mundial y recordó la transformación del país en las últimas décadas, al pasar de receptor de ayuda internacional a donante. En su intervención, destacó que los avances científicos y tecnológicos han aportado grandes beneficios y comodidades a la humanidad, pero también han generado efectos adversos, como el aumento de los costes sanitarios y el ensanchamiento de la brecha entre países. De ahí, señaló, la necesidad de impulsar iniciativas multinacionales para afrontar estos retos.

El magnate se refirió igualmente a la energía nuclear, en particular a los reactores modulares pequeños, como una posible respuesta al incremento de la demanda eléctrica derivada del auge de la IA, los semiconductores y otras industrias emergentes. Por su parte, Lee manifestó el interés de Corea en la construcción de plantas nucleares de nueva generación y en el desarrollo de este tipo de reactores.
