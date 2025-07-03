Menú principal Ver contenido

El KOSPI repunta tras tres jornadas en negativo

Write: 2025-08-21 15:48:01Update: 2025-08-21 16:17:12

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, cerró el jueves 21 con una subida del 0,37%, hasta situarse en los 3.141,74 puntos, después de haber encadenado tres sesiones consecutivas a la baja.

En cambio, el índice tecnológico KOSDAQ retrocedió un 0,05% y concluyó la jornada en 777,24 unidades.

Por su parte, el tipo de cambio se mantuvo estable en 1.398,4 wones por dólar.
