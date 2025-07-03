Seúl y Washington coordinan la agenda comercial antes de la cumbre bilateral

Photo : YONHAP News

El ministro de Comercio, Yeo Han Koo, se reunió el jueves 21 (hora local) en Washington con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, para coordinar las cuestiones que estarán sobre la mesa en la cumbre entre los presidentes Lee Jae Myung y Donald Trump, que se celebrará el 25 de agosto en la Casa Blanca.Yeo había llegado a la capital estadounidense el día anterior, en lo que supone su segundo viaje en menos de un mes. El acuerdo comercial firmado en julio entre ambos países aún está en fase preliminar, por lo que se estima que su encuentro con Greer sirvió para avanzar en la definición de sus detalles.En paralelo, el ministro de Industria, Kim Jung Kwan, tiene previsto viajar a Washington el viernes 22 para mantener reuniones con altos cargos de la Administración Trump, entre ellos el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el secretario de Energía, Chris Wright.Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Cho Hyun, también partió hacia EEUU el jueves 21. Su ausencia en la inminente cumbre bilateral entre Corea del Sur y Japón ha alimentado especulaciones sobre la posibilidad de que haya surgido un asunto imprevisto que requiera atención en vísperas del encuentro entre Lee y Trump.