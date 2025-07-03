Líderes empresariales se unirán a la delegación para la cumbre en Washington

Photo : YONHAP News

Quince de los principales empresarios surcoreanos acompañarán al presidente Lee Jae Myung en su viaje a Washington, donde mantendrá su primera cumbre con su homólogo estadounidense, Donald Trump, la próxima semana.La delegación representa a sectores que van desde los semiconductores y la construcción naval hasta la energía nuclear, en una muestra del empeño de ambos países por reforzar sus lazos económicos.Entre los participantes destacan los presidentes de Samsung Electronics, Lee Jae Yong; de Hyundai Motor, Chung Eui Sun; del Grupo LG, Koo Kwang Mo; de SK, Chey Tae Won; de Hanwha, Kim Dong Kwan; y de HD Hyundai, Chung Ki Sun.También figuran los máximos responsables de CJ, GS, Doosan, Celltrion y Naver, muchas de cuyas compañías están ampliando sus operaciones en Estados Unidos o invirtiendo en proyectos estratégicos.El ministro de Industria, Kim Jung Kwan, visitará Washington con su equipo antes de la cumbre para cerrar la agenda, que se centrará en chips, baterías, construcción naval y energía nuclear.Fuentes gubernamentales subrayan que la composición de la delegación refleja el interés de Seúl por consolidar las cadenas de suministro y potenciar proyectos conjuntos, como el astillero de Hanwha en Filadelfia y las futuras plantas de semiconductores de SK en territorio estadounidense.