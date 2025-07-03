Han Duck Soo es citado por tercera vez por presunta complicidad en la ley marcial

Photo : YONHAP News

El equipo del fiscal especial Cho Eun Seok, encargado de las pesquisas sobre la fallida imposición de la ley marcial del 3 de diciembre de 2024 por parte del expresidente Yoon Suk Yeol, ha citado para el viernes 22 al ex primer ministro Han Duck Soo, quien deberá acudir en calidad de imputado. Está acusado de haber tolerado y participado en el intento de instaurar el estado de excepción.Será la tercera ocasión en la que Han comparezca ante los investigadores, que tratan de esclarecer su papel en la convocatoria del Gabinete previa al anuncio de la medida de emergencia.Según las sospechas, el ex primer ministro convocó el encuentro poco antes de que Yoon proclamara la ley marcial y se encargó de redactar y de posteriormente destruir el primer borrador del decreto. Para el fiscal especial, estas acciones podrían constituir un acto de complicidad.Las indagaciones también apuntan a una conversación telefónica mantenida la noche del 3 de diciembre entre Han y el diputado Choo Kyung Ho, entonces líder parlamentario del partido Poder del Pueblo, que en aquel momento estaba en el Gobierno. Ambos son señalados de haber intentado frenar en la Asamblea Nacional la votación que anuló la declaración. De acuerdo con la investigación, tras la llamada, Choo convocó una reunión extraordinaria de legisladores y cambió en varias ocasiones el lugar de la sesión, supuestamente con el objetivo de retrasar la decisión de la Cámara.