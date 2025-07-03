Poder del Pueblo elige hoy a su nuevo líder

Photo : YONHAP News

El partido Poder del Pueblo, principal fuerza de la oposición, celebra el viernes 22, a las 2:00 de la tarde, su congreso nacional para renovar la dirección.A la presidencia de la formación aspiran Kim Moon Soo, Ahn Cheol Soo, Cho Kyung Tae y Jang Dong Hyeok. El resultado se determinará a partir de una fórmula que combina el voto de los militantes, con un peso del 80%, y una encuesta de opinión pública, que aporta el 20%. Ambos procesos se desarrollaron el miércoles 20 y el jueves 21.En caso de que ningún candidato alcance la mayoría absoluta, se convocará una segunda vuelta entre los dos más votados y se proclamará al nuevo presidente el 26 de agosto.