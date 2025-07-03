Lee Jae Myung supervisa la jornada final del ejercicio militar Ulchi Freedom Shield

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung visitó el jueves 21 el búnker B-1, uno de los principales puestos de mando de guerra, para seguir de cerca la última jornada del ejercicio militar conjunto Ulchi Freedom Shield, llevado a cabo entre Corea del Sur y Estados Unidos.Según informó la Oficina Presidencial en un comunicado, Lee expresó su agradecimiento a las autoridades y a los soldados implicados por sus esfuerzos en reforzar la capacidad de gestión de crisis del Estado y en fortalecer la preparación de la defensa conjunta entre ambos países. Asimismo, subrayó la necesidad de revisar con detalle cada aspecto de las maniobras con el fin de garantizar que se traduzcan en una protección efectiva de la seguridad ciudadana.El mandatario destacó que la misión más esencial de cualquier Estado es asegurar que la población pueda vivir en paz y disfrutar de su vida cotidiana. En ese sentido, instó a los responsables a cumplir plenamente con sus funciones y advirtió de que un debilitamiento de la seguridad nacional pondría en riesgo la vida de la población.