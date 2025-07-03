Seúl conmemora el 80º aniversario de la Liberación con una exposición en Gwanghwamun

Photo : YONHAP News

El Ministerio del Interior y Seguridad Pública inaugurará una muestra especial para conmemorar el 80º aniversario de la Liberación de Corea. La exposición, titulada "Un viaje de luz por 80 años de historia", se celebrará del sábado 23 al 31 de agosto en la plaza Gwanghwamun, en el centro de Seúl.La instalación propone un recorrido por la historia del país desde 1945 hasta la actualidad, con 80 columnas que proyectarán imágenes en LED y más de 160 documentos y piezas históricas.El itinerario se inicia con las celebraciones populares tras el anuncio de la independencia y la rendición de Japón, y continúa con los hitos de la fundación del Gobierno, la división de la península y la Guerra de Corea, además de los esfuerzos de paz posteriores.La muestra también incluye testimonios de los trabajadores y enfermeras enviados a Alemania en la década de 1960, materiales de los movimientos democráticos y referencias a los avances en industrialización y democratización. La visita culmina con la proyección internacional de Corea a través de su pujante industria cultural, sus sectores de vanguardia y sus logros deportivos.