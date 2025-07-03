Corea del Norte recibe turistas rusos en el resort de Wonsan-Kalma

Photo : YONHAP News

Corea del Norte anunció en julio que el complejo turístico costero de Wonsan-Kalma permanecería cerrado temporalmente a viajeros internacionales. Sin embargo, los ciudadanos rusos parecen ser la excepción.Según informó el Ministerio de Reunificación surcoreano el viernes 22, el mes pasado se realizaron en esa zona al menos tres recorridos en grupo organizados por agencias de viajes rusas. Incluso en agosto, dichas compañías continúan promocionando paquetes a Wonsan y a otras localidades norcoreanas, y las visitas colectivas se llevan a cabo con normalidad.El propio portal oficial de la Compañía de Viajes Internacionales de Corea del Norte (KITC) había anunciado el 18 de julio que el resort no admitiría turistas extranjeros por el momento. No obstante, tras esa declaración, los grupos procedentes de Rusia siguieron entrando sin aparentes restricciones.En un informe presentado recientemente ante la Comisión de Asuntos Exteriores y de Reunificación de la Asamblea Nacional, el Ministerio de Reunificación confirmó que Pyongyang mantiene la llegada de turistas rusos a Wonsan-Kalma pese a su política de exclusión para otras nacionalidades.El complejo de Wonsan-Kalma es uno de los proyectos turísticos emblemáticos impulsados por el líder norcoreano, Kim Jong Un. Su construcción comenzó en 2014 y fue inaugurado oficialmente en julio de este año. De los 17 hoteles previstos, solo seis están actualmente en funcionamiento, y la operación se encuentra todavía en fase de prueba, dirigida principalmente a visitantes domésticos.