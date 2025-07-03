El Museo Nacional de Corea supera los cuatro millones de visitantes en lo que va de año

Photo : YONHAP News

El Museo Nacional de Corea ha superado la barrera de los cuatro millones de visitantes en lo que va de 2025, una cifra que refleja el creciente interés internacional por la cultura coreana.Entre enero y el 20 de agosto, la institución registró 4.073.006 entradas, lo que supone un incremento del 70% respecto al mismo periodo del año anterior. Es la segunda ocasión en que el museo rebasa los cuatro millones de visitas anuales, después de 2023, cuando alcanzó los 4,18 millones y se situó en el sexto puesto del ranking mundial de museos más concurridos elaborado por la revista británica 'The Art Newspaper'. De mantenerse la tendencia, todo indica que este año podría batirse un nuevo récord histórico desde su inauguración en 1945.El repunte de público coincide con el éxito de la película animada de Netflix "K-pop Demon Hunters", que ha contribuido a aumentar la atención hacia el museo y su línea de productos culturales. La directora del largometraje, Maggie Kang, visitó personalmente el centro el jueves 21.La fuerte afluencia también se refleja en los datos mensuales: en julio se contabilizaron 742.167 visitantes y en agosto, 609.004, cifras que duplican las del año anterior. Con la proximidad del feriado largo de Chuseok, en octubre, las previsiones apuntan a que la tendencia continuará al alza.