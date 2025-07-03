Lee promete invertir 35,3 billones de wones en I+D para 2026

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung anunció el viernes 22 que destinará un presupuesto récord de 35,3 billones de wones a investigación y desarrollo (I+D) de cara a 2026, con el objetivo de impulsar las industrias tecnológicas de vanguardia y reforzar la competitividad de Corea.Durante la primera sesión plenaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología desde el inicio de su gobierno, Lee subrayó que la ciencia y la tecnología deben situarse en el centro de la estrategia nacional. Según aseguró, la historia demuestra que los países que apostaron por la ciencia prosperaron, mientras que las que la despreciaron "acabaron fracasando".El mandatario puso un énfasis especial en la inteligencia artificial (IA), a la que definió como un sector decisivo. En este sentido, afirmó que los próximos dos o tres años serán un periodo crucial para su desarrollo y advirtió de que, si Corea no aprovecha esta oportunidad, corre el riesgo de quedar relegada para siempre a un papel secundario en el panorama internacional.El presupuesto anunciado supone un incremento cercano al 20% respecto al actual y establece el mayor nivel de inversión en I+D de la historia del país.Lee insistió en que esta apuesta debe convertirse en la base del progreso nacional y recalcó que sus beneficios deberán distribuirse de manera justa entre todos los ciudadanos.