El presidente del Parlamento asistirá al 80º aniversario de la victoria china sobre Japón

Photo : YONHAP News

El presidente de la Asamblea Nacional, Woo Won Shik, participará el 3 de septiembre en Beijing en los actos conmemorativos del 80º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y de la Guerra Antifascista Mundial.La oficina del Parlamento informó el viernes 22 que Woo aceptó la invitación oficial de China y que encabezará una delegación integrada por diputados con experiencia en las relaciones bilaterales.Según trascendió, el Gobierno chino también había considerado invitar al presidente Lee Jae Myung. No obstante, tras consultas con Seúl, se decidió finalmente que la representación recayera en el jefe del Legislativo.