La Asamblea Nacional aprueba la reforma de la Ley de EBS pese al boicot de la oposición

Photo : YONHAP News

La Asamblea Nacional aprobó el viernes 22, con el respaldo mayoritario de las formaciones oficialistas, la enmienda a la Ley de la Corporación de Radiodifusión Educativa (EBS), que introduce cambios en la estructura de gobierno de la emisora pública.La reforma eleva de 9 a 13 el número de miembros del consejo de administración y amplía los organismos con facultad para proponer candidatos a la dirección.El gobernante Partido Democrático, impulsor de la iniciativa, defendió que la modificación busca garantizar la presencia en la cúpula de la cadena de perfiles capaces de representar fielmente los valores y la misión educativa de la emisora.En cambio, el opositor Poder del Pueblo rechazó la medida y se ausentó de la votación tras mantener desde el jueves 21 un filibusterismo para frenar el proceso. Según su postura, la enmienda abre la puerta a que los sindicatos adquieran un peso excesivo en la junta directiva de EBS.El Partido Democrático adelantó, además, que llevará al pleno otras reformas de calado, entre ellas la de la Ley de Sindicatos y la de la Ley de Sociedades, destinada a hacer obligatorio el sistema de voto acumulativo en las juntas de accionistas.