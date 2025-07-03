El oficialismo impulsa cambios en los mandatos de organismos públicos

Photo : KBS News

El gobernante Partido Democrático presentó una propuesta de reforma de ley para que los presidentes de los organismos públicos concluyan su mandato al mismo tiempo que el jefe de Estado.En la actualidad, estos cargos tienen una duración de tres años, lo que ha generado fricciones en cada transición de Gobierno, ya que los directivos designados por la Administración saliente suelen enfrentarse a presiones para renunciar o mantienen tensiones con el nuevo Ejecutivo.El Partido Democrático defendió la medida al señalar que busca poner fin a este tipo de conflictos institucionales.La Oficina Presidencial también expresó su respaldo y argumentó que la visión del presidente electo por los ciudadanos debe reflejarse en la gestión de los entes públicos.En contraste, la principal formación opositora, Poder del Pueblo, rechazó de forma tajante la propuesta, que calificó de "purga política" orientada a sustituir a los actuales directivos por figuras afines al oficialismo.El Partido Democrático advirtió que, si la oposición mantiene su bloqueo, impulsará la iniciativa mediante el procedimiento de 'fast track'. Sin embargo, los plazos parlamentarios hacen poco probable que pueda ser aprobada antes de fin de año.