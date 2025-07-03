Menú principal Ver contenido

Fin de semana de calor extremo pese al Cheoseo

Write: 2025-08-22 14:20:11Update: 2025-08-22 15:11:49

Fin de semana de calor extremo pese al Cheoseo

Photo : YONHAP News

Corea seguirá registrando temperaturas sofocantes el sábado 23 pese a coincidir con el Cheoseo, la fecha del calendario lunar que marca tradicionalmente el final del calor estival.

Las mínimas oscilarán entre los 22ºC y los 28ºC, mientras que las máximas se situarán entre los 31ºC y los 36ºC, valores superiores a lo habitual para esta época del año.

La mayor parte del territorio permanece bajo alerta por ola de calor, con sensaciones térmicas cercanas a los 35ºC y la posibilidad de noches tropicales en zonas urbanas y costeras.

Durante el fin de semana se prevén cielos nublados, con chubascos aislados el sábado en el centro del país y el domingo en las regiones centrales y del sureste.
