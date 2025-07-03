Corea del Sur envía una delegación especial a China con una carta de Lee para Xi

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung enviará el domingo 24 una delegación especial a Beijing con el encargo de entregar una carta personal a su homólogo chino, Xi Jinping.La portavoz de la Oficina Presidencial, Kang Yu Jung, informó el viernes 22 de que la misión estará encabezada por el expresidente de la Asamblea Nacional Park Byeong Seug y permanecerá en China hasta el 27 de agosto. Durante la visita, los representantes dialogarán con altos dirigentes y transmitirán el mensaje de Lee sobre la necesidad de reforzar la cooperación bilateral y la amistad.La agenda contempla un encuentro el lunes 25 con el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, quien también es jefe de la Oficina de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China, así como una reunión el martes 26 con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, Zhao Leji.Kang precisó que, por motivos de agenda, es poco probable que los delegados mantengan una entrevista directa con Xi, por lo que la carta se remitirá a través de otro alto funcionario. Varios analistas especulan que el mensaje podría incluir una invitación al líder chino para asistir a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en octubre en la ciudad surcoreana de Gyeongju.El viaje coincide con la cumbre entre Lee y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prevista para el lunes 25 en la Casa Blanca. Este hecho podría interpretarse como un intento del Ejecutivo de equilibrar su estrecha alianza con Washington sin descuidar la relación con Beijing.Desde el inicio de su mandato, Lee ha enviado delegaciones especiales a once países. Esta visita a China es la última dentro de esa primera ronda diplomática.