Economía

Write: 2025-08-22 15:42:09Update: 2025-08-22 16:51:35

El KOSPI cierra la semana al alza

Photo : Getty Images Bank

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, culminó el viernes 22 con una subida del 0,86%, hasta situarse en 3.168,73 puntos, encadenando así dos sesiones consecutivas en terreno positivo.

El avance se produjo a pesar de la incertidumbre en los mercados internacionales, marcada por las recientes caídas en Wall Street y la expectación ante la reunión de Jackson Hole, el encuentro anual de banqueros centrales que se celebrará en el transcurso de la noche.

El índice tecnológico KOSDAQ también registró ganancias y repuntó un 0,68%, hasta cerrar en 782,51 unidades.

En el mercado de divisas, el won surcoreano se apreció frente al dólar estadounidense, que retrocedió 5,2 unidades y se cotizó a 1.393,2 wones por dólar al término de la jornada.
