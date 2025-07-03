Corea del Sur y Japón refuerzan cooperación bilateral en Tokio

Photo : YONHAP News

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, afirmó que, ante la coyuntura en la que las reglas internacionales fluctúan en torno al comercio y la seguridad, Seúl y Tokio -que comparten posturas similares en cuanto a valores, orden, sistemas e ideologías- deben fortalecer sus lazos de cooperación.Durante sus palabras de apertura de la cumbre bilateral celebrada en Tokio el sábado 23, el mandatario surcoreano recalcó que este es el mejor momento posible para que ambas naciones logren muchos avances mediante la cooperación.Lee señaló que Corea y Japón cuentan con numerosos ámbitos de colaboración, aunque en ocasiones surgen confrontaciones innecesarias debido a la cercanía geográfica. Agregó que una relación deseable entre países vecinos debe basarse en respetar las virtudes del otro, corregir lo que resulte innecesario y colaborar para satisfacer las necesidades mutuas.Subrayó además que las políticas de Corea y Japón deben orientarse a mejorar la calidad de vida de sus pueblos, al tiempo que se reservan espacios para reflexionar sobre los problemas difíciles de resolver y se buscan sectores donde puedan cooperar.Lee destacó que Corea del Sur otorga gran importancia a sus relaciones con Japón, recordando que, como muestra de ello, es la primera vez que un presidente surcoreano elige Japón como destino de su primera visita oficial tras asumir el cargo.La cumbre entre Lee y el primer ministro japonés Shigeru Ishiba constituye su segundo encuentro, después de la reunión celebrada el 17 de junio con motivo de la cumbre del G7, hace poco más de dos meses.Por su parte, Ishiba afirmó en sus palabras de apertura que “la paz y la estabilidad no pueden alcanzarse sin esfuerzo y compromiso”.Asimismo, agradeció la visita de Lee a Japón como primer destino de su diplomacia bilateral tras la investidura, calificándola como una señal de que las comunicaciones entre ambas naciones avanzan estrechamente.La prensa japonesa resaltó que la decisión de Lee de visitar Japón antes que a Estados Unidos -país aliado de Corea del Sur- constituye un hecho sin precedentes y refleja el espíritu de “diplomacia práctica” de su Gobierno.