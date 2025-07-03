Lee Jae Myung llega a EEUU para celebrar su primera cumbre con Trump

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung llegó el lunes 25 a Washington para mantener su primera cumbre bilateral con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras concluir su visita oficial a Japón.El avión presidencial aterrizó a las 3:50 de la madrugada (hora de Corea) en la Base Conjunta Andrews, donde fue recibido, por parte surcoreana, por el ministro de Relaciones Exteriores, Cho Hyun, y el encargado de negocios en EEUU, Lee Jun Ho; y, por parte estadounidense, por la subjefa de Protocolo, Abby Jones, y el coronel Joshua Kim.El mandatario iniciará su agenda con un encuentro con ciudadanos coreanoestadounidenses y, el martes 26, celebrará la cumbre con Trump en el Despacho Oval.Según fuentes diplomáticas, en la reunión se espera concretar los detalles del acuerdo comercial bilateral anunciado a finales de julio, así como abordar cuestiones de seguridad, incluida la actualización de la alianza entre Corea del Sur y EEUU impulsada por la Casa Blanca.Tras el diálogo con Trump, Lee participará en una mesa redonda con empresarios de ambos países y ofrecerá un discurso en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).El mismo martes, en su última jornada de visita, el presidente recorrerá el astillero Hanwha Philly, en Filadelfia, y la casa conmemorativa del activista por la independencia de Corea Seo Jae-pil —conocido en inglés como Philip Jaisohn—.