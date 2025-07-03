Las exportaciones de coches eléctricos a EEUU caen un 97% interanual

Photo : YONHAP News

Las exportaciones coreanas de vehículos eléctricos a Estados Unidos registraron en julio una caída del 97,4% respecto al mismo mes del año pasado, hasta apenas 164 unidades. Es el volumen mensual más bajo desde 2021, cuando los fabricantes nacionales comenzaron a comercializar este tipo de automóviles en el mercado estadounidense.De acuerdo con los datos del Servicio de Aduanas, el desplome responde, por un lado, al incremento de la producción local de las compañías Hyundai y Kia en sus plantas en EEUU, operaciones destinadas a evitar los aranceles. Por otro, también influye la ralentización de la demanda de coches eléctricos en el país, en un contexto de reducción de los incentivos a la compra de vehículos ecológicos.Analistas del sector advierten de que esta tendencia podría prolongarse, ya que el programa de deducciones fiscales de la Administración estadounidense, valorado en unos 75 millones de dólares, dejará de aplicarse a partir de septiembre.