El Ejército lanzó disparos de advertencia tras una incursión de soldados norcoreanos

Photo : YONHAP News

El Ejército efectuó disparos de advertencia después de que varios soldados norcoreanos cruzaran la Línea de Demarcación Militar el 19 de agosto, según reveló tardíamente la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) en un reportaje publicado el sábado 23.De acuerdo con dicho medio, que citó a un alto mando militar del régimen, las tropas del Sur realizaron alrededor de diez disparos con ametralladora mientras efectivos del Norte llevaban a cabo trabajos de construcción para reforzar las defensas fronterizas. La agencia estatal calificó el suceso de "provocación intencionada" destinada a agravar la tensión en la península, en pleno desarrollo del ejercicio militar conjunto Ulchi Freedom Shield, que realizan anualmente Corea del Sur y Estados Unidos.Por su parte, el Estado Mayor Conjunto surcoreano aclaró que fueron los soldados norcoreanos quienes traspasaron primero la frontera, lo que obligó a responder con disparos de advertencia. Las autoridades de Seúl añadieron que no informaron del incidente de inmediato con el fin de evitar un aumento innecesario de la tensión intercoreana, en línea con la política de distensión impulsada por el actual Gobierno.