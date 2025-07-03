Enviados especiales entregan en Beijing una carta de Lee al ministro de Exteriores chino

Photo : YONHAP News

Una delegación enviada por el presidente Lee Jae Myung se reunió el domingo 24 en Beijing con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, a quien entregó una carta personal del mandatario dirigida su homólogo chino, Xi Jinping.Wang recibió cordialmente a los representantes surcoreanos y subrayó la importancia de la cooperación bilateral. Asimismo, expresó su disposición a fortalecer los lazos entre ambos países con el objetivo de obtener beneficios compartidos y promover unos vínculos más estables.El jefe de la delegación, Park Byeong Seug, agradeció la acogida y afirmó que Seúl aspira a normalizar las relaciones, deterioradas en los últimos años. En ese marco, invitó a Xi a asistir a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en la ciudad surcoreana de Gyeongju el próximo mes de octubre.