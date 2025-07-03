El fiscal especial pide el arresto de Han Duck Soo por presunta complicidad en rebelión

Photo : YONHAP News

El equipo del fiscal especial Cho Eun Seok, encargado de las pesquisas sobre la fallida imposición de la ley marcial del 3 de diciembre de 2024 por parte del expresidente Yoon Suk Yeol, solicitó el domingo 24 una orden de detención preventiva contra el ex primer ministro Han Duck Soo.La acusación formal incluye cargos de complicidad en rebelión, falsificación y destrucción de documentos oficiales, perjurio y vulneración de la Ley de Archivos Presidenciales.En un comunicado, la oficina del fiscal especial subrayó la gravedad de los hechos atribuidos a Han y argumentó que existe tanto riesgo de fuga como de destrucción de pruebas. Según los investigadores, el ex primer ministro, como máxima autoridad encargada de asistir al presidente en la defensa de la nación y de la Constitución, y con facultades para impedir la proclamación ilegal de la ley marcial, incumplió los deberes que la carta magna le imponía.De ser aceptada por el tribunal, sería la primera vez en la historia política de Corea del Sur que un ex primer ministro sea sometido a investigación bajo prisión preventiva.