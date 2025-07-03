Son Heung Min marca su primer gol en la liga de fútbol estadounidense

Photo : YONHAP News

El futbolista surcoreano Son Heung Min, que ahora viste la camiseta del Los Angeles FC, anotó el domingo 24 su primer gol en la Major League Soccer (MLS), la liga profesional de fútbol de Estados Unidos.El tanto llegó en el minuto 6 de la primera parte del encuentro disputado ante el FC Dallas, en el Estadio Toyota, en Texas. Son convirtió con un potente disparo de falta con la pierna derecha, colocando el balón en la escuadra izquierda de la portería rival.Pese a su gol, la contienda terminó en empate a uno. Tras su conclusión, el delantero fue elegido mejor jugador del partido y recibió en Sofascore —plataforma especializada en estadísticas futbolísticas— una valoración de 8,6 puntos, la más alta entre todos los que participaron en el choque.