El presidente Lee Jae Myung afirmó el lunes 25 (hora de Corea) que está dispuesto a mantener con su homólogo estadounidense, Donald Trump, un debate "sin límites" acerca de Corea del Norte.La declaración se produjo a bordo del avión presidencial rumbo a Washington, en respuesta a la pregunta de un periodista sobre cómo actuaría si Trump le plantease propuestas vinculadas a asuntos norcoreanos. Lee señaló que está abierto a aceptar cualquier planteamiento, salvo que resulte "muy inapropiado", al considerar que tanto Pyongyang como la estabilidad de la península son factores de seguridad nacional determinantes para Seúl.El mandatario subrayó que las relaciones intercoreanas atraviesan un momento crítico, marcado por la desconfianza entre ambas partes y por la creciente rivalidad entre los países vecinos, que tienden a priorizar sus propios intereses frente a la postura de otras naciones o a la paz mundial. En este contexto, enfatizó que resulta más necesario que nunca hacer todo lo posible por avanzar hacia la desnuclearización y la estabilidad regional. Además, añadió que los ejes de su política hacia la península coreana son el diálogo y la cooperación.