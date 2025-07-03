La cumbre en Washington abordará flexibilidad estratégica e inversión, según medios locales

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung y su homólogo estadounidense, Donald Trump, abordarán el lunes 25 (hora local), en su cumbre bilateral en Washington, asuntos relacionados con la denominada "flexibilidad estratégica" militar y con las inversiones surcoreanas en Estados Unidos, según informaron medios de comunicación locales.De acuerdo con el diario 'The New York Times', ambos mandatarios coinciden en mostrarse dispuestos a dialogar con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, aunque difieren en sus prioridades respecto a cuestiones regionales vinculadas con China y Taiwán. El rotativo señaló que Trump pretende ampliar el papel de las tropas estadounidenses estacionadas en Corea del Sur con el objetivo de poder movilizarlas, si fuera necesario, en operaciones de contención frente al Ejército chino.La Casa Blanca define esta política como "flexibilidad estratégica" y, en este marco, reclama al Gobierno surcoreano un mayor gasto militar. Sin embargo, Seúl teme que dicha medida debilite el sistema de defensa combinada frente a Pyongyang y que, además, implique al país en eventuales conflictos en torno a Taipéi.Por su parte, la cadena NBC adelantó que otro de los ejes centrales del encuentro será el fondo de 350.000 millones de dólares que Corea del Sur se comprometió a destinar a inversiones en EEUU a cambio de la reducción arancelaria, así como la cooperación bilateral en el ámbito de la construcción naval.En la misma línea, el periódico 'The Wall Street Journal' destacó estos temas como los principales de la inminente reunión. Según subrayó, Washington considera urgente redefinir la función de sus fuerzas desplegadas en la península y reforzar su capacidad naval, actualmente rezagada respecto a la de Beijing. Para ello, apuntó, la Administración estadounidense valora la colaboración con el avanzado sector marítimo surcoreano.