El presidente agradece a los coreanos en EEUU su contribución a la alianza bilateral

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung se reunió el lunes 25 (hora de Corea) en Washington con representantes de la comunidad coreana residente en Estados Unidos, en el marco de su primera actividad oficial durante su visita a la capital estadounidense. En el encuentro, expresó su agradecimiento por la contribución de la diáspora al fortalecimiento de las relaciones bilaterales.Durante una cena, Lee subrayó el papel de los coreanos en el extranjero como "puente" entre ambos pueblos y destacó el apoyo mostrado en momentos clave de la historia nacional, desde la superación de las secuelas de la guerra y la división hasta los procesos de industrialización y democratización.Asimismo, resaltó la creciente presencia de ciudadanos surcoreanos y de origen coreano en la vida pública de EEUU, incluido el ámbito político. En este sentido, citó el ejemplo del senador Andy Kim, el primero de ascendencia coreana. También hizo referencia al éxito de la película "K-pop Demon Hunters" —"Las guerreras K-pop", en español—, y puso de relieve el atractivo mundial de los contenidos culturales coreanos.Finalmente, el mandatario se comprometió a impulsar políticas dirigidas a la comunidad coreana residente en el país, entre ellas el reconocimiento de la doble nacionalidad y la mejora del sistema de voto en el extranjero.