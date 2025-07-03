Korea Post suspende el envío de paquetes a EEUU por los aranceles

Photo : YONHAP News

El servicio nacional de correos, Korea Post, anunció el lunes 25 la suspensión de los envíos aéreos de paquetes con destino a Estados Unidos. A partir del martes 26, la medida también afectará al servicio de correo exprés (EMS).La decisión responde a la nueva normativa de la Administración estadounidense, que impone aranceles a todos los envíos internacionales, a excepción de cartas y documentos en papel. Según explicó Korea Post, la entidad no dispuso del tiempo suficiente para adaptar su sistema de paquetería y de cobro a los cambios aplicados por Washington.Por el momento, la única alternativa disponible para los usuarios que deseen enviar paquetes a EEUU es el servicio EMS Premium, que puede contratarse a través de la red de oficinas de Korea Post. No obstante, la gestión del transporte y la entrega corre a cargo de la empresa logística privada UPS, y en este caso los destinatarios deberán hacerse cargo del pago de los gravámenes correspondientes.