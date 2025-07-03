El Parlamento aprueba la segunda enmienda al Código de Comercio

Photo : YONHAP News

La Asamblea Nacional aprobó el lunes 25 la segunda enmienda al Código de Comercio en una votación impulsada por el gobernante Partido Democrático. La principal fuerza de la oposición, Poder del Pueblo, se ausentó tras recurrir sin éxito al filibusterismo para intentar bloquear la medida.Esta revisión complementa la aprobada a comienzos de julio, que reforzaba las responsabilidades de los principales accionistas de las sociedades. La nueva modificación amplía los derechos de voto de los accionistas minoritarios en compañías cotizadas con un capital superior a dos billones de wones.El Partido Democrático defendió que la reforma busca favorecer el crecimiento del mercado bursátil nacional, garantizar juntas directivas más diversas y promover procesos de toma de decisiones más democráticos en las sociedades, al incorporar no solo la voz de los accionistas mayoritarios, sino también la de los minoritarios.Por su parte, Poder del Pueblo criticó el cambio al considerar que la norma podría desincentivar la inversión de empresas y capital extranjero en Corea, y debilitar así el potencial de crecimiento tanto de la Bolsa como de la economía nacional en su conjunto.