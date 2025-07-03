Corea del Norte prueba nuevos misiles tierra-aire

Photo : KBS News

Corea del Norte llevó a cabo el sábado 23 un ensayo con dos nuevos tipos de misiles tierra-aire diseñados a partir de modelos ya existentes pero con mejoras tecnológicas, según informó la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA).De acuerdo con el medio estatal, los lanzamientos se realizaron en presencia del líder norcoreano, Kim Jong Un, y tuvieron como objetivo comprobar la eficacia de los misiles para derribar blancos aéreos, incluidos drones de combate y misiles de crucero. La KCNA difundió un reportaje acompañado de varias fotografías que mostraban los proyectiles alcanzando sus objetivos, aunque sin revelar imágenes de las plataformas de lanzamiento.En una de las imágenes se observaba un misil con un diseño similar al Tor M-1, un sistema de defensa superficie-aire procedente de Rusia. Varios expertos estiman que el armamento podría haberse desarrollado con asistencia tecnológica del Gobierno ruso.El ensayo coincidió con la visita oficial del presidente surcoreano, Lee Jae Myung, a Japón y a Estados Unidos. Los analistas consideran que el régimen optó por una demostración contenida, al limitarse a probar armas defensivas de corto alcance en lugar de misiles balísticos de largo alcance.