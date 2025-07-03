Martes con lluvias dispersas y altas temperaturas

Photo : YONHAP News

El martes 26 se prevé una jornada tan calurosa como la del lunes, acompañada de lluvias dispersas en buena parte del territorio nacional. Las precipitaciones afectarán especialmente a la zona central y meridional del país, así como a la isla de Jeju.Las autoridades meteorológicas esperan acumulaciones de entre 30 y 80 milímetros en Seúl, más de 80 milímetros en las provincias de Chungcheong, Gangwon y el noroeste de Jeolla, y más de 100 milímetros en Incheon.Además, las lluvias incrementarán los niveles de humedad, lo que intensificará la sensación térmica durante el día.En cuanto a las temperaturas, oscilarán entre los 23ºC y 28ºC de mínima en la mañana, y alcanzarán máximas de entre 29ºC y 34ºC por la tarde.