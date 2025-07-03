El dólar se deprecia ante las expectativas de un recorte de tipos en EEUU

Photo : YONHAP News

El dólar registró el lunes 25 una caída en su cotización ante el aumento de las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) aplique próximamente un recorte en el tipo de interés de referencia.En el mercado de divisas de Corea del Sur, la moneda estadounidense retrocedió 8,5 unidades respecto al último día hábil y culminó en 1.384,7 wones por dólar. La devaluación estuvo influida por el discurso pronunciado el viernes 22 (hora local) por el presidente de la Fed, Jerome Powell, quien sugirió la posibilidad de adoptar una política monetaria más expansiva.De forma paralela, la Bolsa surcoreana abrió la semana con avances en ambos parqués. El índice general, el KOSPI, repuntó un 1,3% en comparación con el viernes anterior y finalizó la jornada en 3.209,86 puntos.Por su parte, el índice tecnológico KOSDAQ sumó un 1,98% y cerró la sesión en 798,02 unidades.