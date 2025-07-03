Empresas coreanas invertirán 150.000 millones de dólares en EEUU

Photo : YONHAP News

El presidente de la Federación de Industrias Coreanas (FKI), Ryu Jin, anunció el lunes 25 (hora local) en Washington que las inversiones de compañías surcoreanas en Estados Unidos alcanzarán los 150.000 millones de dólares. La FKI es una de las asociaciones empresariales más influyentes de Corea del Sur.El anuncio tuvo lugar en una mesa redonda sobre negocios organizada con motivo de la visita oficial del presidente Lee Jae Myung. Durante el encuentro, Ryu señaló que las empresas planean realizar inversiones multimillonarias en sectores estratégicos en territorio estadounidense con el objetivo de "abrir una nueva era de crecimiento para la industria manufacturera".Asimismo, subrayó que los planes de inversión y las iniciativas de cooperación entre el sector privado de ambos países serán determinantes para estrechar la colaboración industrial, y expresó su confianza en que contarán con el respaldo de los respectivos Gobiernos.La reunión tuvo como propósito intensificar el diálogo entre empresarios surcoreanos y estadounidenses en materia de inversión y cooperación económica. Además de Lee y del secretario de Comercio de EEUU, Howard Lutnick, participaron líderes corporativos destacados como el presidente de Samsung Electronics, Lee Jae Yong, y el CEO de Nvidia, Jensen Huang.