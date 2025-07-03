Los cupones de consumo del Gobierno refuerzan la confianza del consumidor

Photo : YONHAP News

La confianza de los consumidores ha repuntado impulsada por los cupones de consumo emitidos por el Gobierno con el objetivo de estimular la demanda interna.Según datos publicados por el Banco de Corea, el índice de sentimiento del consumidor se situó en agosto en 111,4 puntos, lo que supone un aumento de 0,6 respecto al mes anterior y el nivel más alto en siete años y siete meses. La última vez que se alcanzó un registro similar fue en enero de 2018, cuando llegó a 111,6 puntos.El banco central atribuye esta mejora tanto a las políticas públicas de incentivo al consumo como al incremento del valor de los activos bursátiles en manos de los ciudadanos, favorecido en los últimos meses por la subida de los precios de las acciones en las bolsas surcoreana y estadounidense.No obstante, el índice que mide la percepción actual de la coyuntura económica, aunque avanzó siete puntos en agosto respecto a julio, continúa por debajo del umbral de los 100 puntos. Esto refleja que aún son más los consumidores que ven la situación económica nacional con pesimismo que aquellos que la valoran de forma positiva.El Banco de Corea señala que esta cautela se debe, en gran parte, a la inquietud que genera la ralentización de las exportaciones, afectadas por los aranceles impuestos por Estados Unidos.