Photo : YONHAP News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió un "apoyo total" al presidente surcoreano, Lee Jae Myung, durante la cumbre bilateral celebrada el lunes 25 (hora local) en la Casa Blanca.En una comparecencia posterior al encuentro, la portavoz de la Oficina Presidencial de Corea del Sur, Kang Yu Jung, destacó las palabras del mandatario estadounidense, quien describió a Lee como "un gran líder y una gran persona", además de considerar "sensata" su propuesta de reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong Un.Según Kang, Trump garantizó a Seúl el respaldo pleno de Washington. Por su parte, el dirigente surcoreano puso de relieve la experiencia común que comparte con su homólogo de haber sobrevivido a intentos de asesinato y subrayó las similitudes entre sus trayectorias políticas.