Pyongyang protesta por el despliegue de cazas furtivos estadounidenses

Photo : YONHAP News

Corea del Norte ha reiterado su rechazo a las maniobras militares combinadas Ulchi Freedom Shield, desarrolladas por las fuerzas surcoreanas y estadounidenses, esta vez en protesta por el despliegue de cazas furtivos F-35. Estas aeronaves de la Fuerza Aérea de Estados Unidos llegaron a Corea del Sur la semana pasada para participar en el ejercicio conjunto.En un comunicado difundido por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA), Pyongyang advirtió de que Seúl y Washington "tendrán que pagar un precio" si insisten en mantener los ensayos. Además, aseguró que mantiene una "férrea vigilancia" sobre los movimientos militares y que está preparado para "cualquier contingencia".En esta línea, el coronel general Kim Yong Bok, alto cargo del Estado Mayor Conjunto del Ejército norcoreano, afirmó que ninguna maniobra de gran escala dirigida en la península coreana —una región bajo tregua, pero aún técnicamente en guerra— por la mayor potencia nuclear del mundo puede considerarse de carácter defensivo. También calificó de "absurdas e irracionales" las explicaciones de la Casa Blanca que describen Ulchi Freedom Shield como "un ejercicio regular de defensa".