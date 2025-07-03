Medios estadounidenses valoran positivamente la cumbre bilateral en Washington

Photo : YONHAP News

La prensa estadounidense ofreció una cobertura favorable de la cumbre bilateral celebrada el lunes 25 (hora local) en Washington entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo surcoreano, Lee Jae Myung.Los principales medios de comunicación destacaron, inmediatamente después del encuentro, el clima cordial en el que transcurrieron las conversaciones. Según informaron, la reunión contradijo las previsiones que anticipaban cierta tensión entre ambos líderes, debido a las críticas que Trump había lanzado en redes sociales sobre las investigaciones en curso en Seúl contra políticos y exfuncionarios.La agencia Bloomberg subrayó el optimismo expresado por ambos mandatarios respecto a las oportunidades de diálogo con Corea del Norte, así como las iniciativas conjuntas en materia de seguridad y cooperación económica, especialmente en el sector de la construcción naval.Por su parte, el diario 'The Washington Post' destacó la actitud diplomática mostrada por Trump, quien, pese a sus comentarios críticos en redes sociales sobre la situación política de Corea del Sur, optó por mantener un tono más prudente durante la cumbre y evitó pronunciarse al respecto.