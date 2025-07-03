Trump aclara un malentendido sobre las investigaciones en marcha en Corea

Photo : YONHAP News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el lunes 25 (hora local) que todo se debió a un malentendido después de haber escrito en la red social Truth Social que, según la información que había recibido, en Corea del Sur se estaba produciendo "una purga política o una revolución" y que, de confirmarse, Washington no podría hacer negocios en el país.El mensaje fue publicado apenas dos horas antes de la cumbre con su homólogo surcoreano, Lee Jae Myung, y fue interpretado como una crítica a las investigaciones y procesos judiciales en curso en Seúl contra el expresidente Yoon Suk Yeol y otros políticos y exfuncionarios. La polémica creció cuando, durante la firma de unas órdenes ejecutivas, Trump afirmó que las autoridades surcoreanas habían registrado iglesias y bases estadounidenses.Sin embargo, en el encuentro bilateral no volvió a abordar el asunto. Antes, Lee le aclaró que efectivamente se están llevando a cabo indagaciones fiscales, pero precisó que las inspecciones no tuvieron lugar en instalaciones militares de EEUU, sino en dependencias de la Fuerza Aérea surcoreana.Tras la explicación, Trump admitió que se trató de un malentendido, aunque insistió en haber escuchado rumores sobre procedimientos de registro y confiscación de pruebas relacionados con líderes religiosos. A este respecto, uno de los nombres implicados podría ser el del pastor principal de la Iglesia del Evangelio Pleno de Yeouido, Lee Young Hoon, conocido por su cercanía con el hijo mayor del presidente estadounidense, Donald Trump Jr., y con figuras influyentes del Partido Republicano.