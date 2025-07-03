Corea y EEUU firman acuerdos en construcción naval, energía y aviación

Photo : YONHAP News

Empresas de Corea del Sur y Estados Unidos firmaron once acuerdos en los ámbitos de la construcción naval, la energía nuclear, la aviación, el gas y los minerales, según el Ministerio de Comercio, Industria y Energía. Los pactos se alcanzaron durante una mesa redonda de negocios celebrada el lunes 25 (hora local), en el marco de la cumbre bilateral entre el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Washington.En el sector naval, destaca la creación de un fondo conjunto de miles de millones de dólares entre la compañía HD Hyundai, el Banco de Desarrollo de Corea y la consultora Cerberus Capital, destinado a invertir en la industria marítima de EEUU. A ello se suma el compromiso de Samsung Heavy Industries de colaborar con los astilleros de Vigor Marine Group en la construcción, reparación y mantenimiento de buques militares.En el área de la energía nuclear, la Corporación de Energía Hidroeléctrica y Nuclear de Corea (KHNP) y Doosan Enerbility suscribieron un memorando de entendimiento con X-energy y AWS para impulsar la cooperación en el desarrollo y operación de reactores modulares pequeños (SMR). De forma paralela, Doosan Enerbility cerró un contrato con Fermi America para el suministro de equipos y maquinaria destinados a centrales nucleares, mientras que KHNP acordó adquirir una participación en Centrus Energy, una de las dos únicas empresas estadounidenses autorizadas para producir, utilizar, almacenar y transportar uranio de alto ensayo y bajo enriquecimiento.En el ámbito aéreo, Korean Air firmó un contrato con Boeing para la compra de 103 aviones de nueva generación, valorados en 13.700 millones de dólares, y otro con GE Aerospace para la adquisición de motores y servicios de mantenimiento, por un importe estimado en 36.200 millones de dólares.Por último, en los sectores del gas y los minerales, la Corporación Coreana de Gas y la compañía Trafigura rubricaron un contrato para la compra de 3,3 millones de toneladas anuales de gas natural licuado procedente de EEUU. Asimismo, Korea Zinc y Lockheed Martin pactaron un memorando de entendimiento para el suministro de germanio.