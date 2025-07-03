Poder del Pueblo elige a Jang Dong Hyuk como su nuevo líder

Photo : YONHAP News

El partido Poder del Pueblo, principal fuerza de la oposición, eligió el martes 26 al legislador Jang Dong Hyuk como su nuevo presidente. Diputado nacional por segunda legislatura, Jang es conocido por su rechazo a la destitución del expresidente Yoon Suk Yeol.En la votación final, celebrada durante el congreso nacional del partido, Jang se impuso con un 50,2% de los apoyos, frente al 49,7% obtenido por su principal rival, el exministro de Justicia Kim Moo Soo, quien fue candidato de Poder del Pueblo en las elecciones presidenciales de 2025. El resultado definitivo combinó en un 80% los votos de los delegados y en un 20% las encuestas ciudadanas.En su discurso inaugural, el nuevo líder de la formación agradeció el respaldo recibido y se comprometió a reforzar la oposición al presidente Lee Jae Myung y al bloque oficialista. Asimismo, llamó a la unidad de las fuerzas conservadoras y de derecha para conformar un frente común.