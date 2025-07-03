Los partidos reaccionan con opiniones divididas a la cumbre Corea-EEUU

Photo : YONHAP News

Los partidos políticos han reaccionado con posturas divergentes a la cumbre bilateral entre Corea del Sur y Estados Unidos, celebrada en Washington el lunes 25 (hora local), la primera entre los presidentes Lee Jae Myung y Donald Trump.El gobernante Partido Democrático valoró el martes 26 que la reunión resultó "exitosa" y expresó su confianza en que contribuya a reactivar el diálogo con Corea del Norte. Asimismo, destacó como uno de los principales logros del viaje de Lee los acuerdos alcanzados en materia de cooperación en sectores estratégicos como la construcción naval, la energía nuclear y otras áreas industriales.En contraste, el opositor Poder del Pueblo calificó la visita de "fiasco diplomático". Según la formación, el trato recibido por el mandatario surcoreano estuvo "muy por debajo de la dignidad de un jefe de Estado" y el encuentro solo sirvió para abrir un nuevo frente: la posible transferencia a EEUU de los derechos de propiedad sobre los terrenos ocupados por las bases militares estadounidenses en Corea del Sur.Otras fuerzas políticas también se pronunciaron. El Partido Reconstrucción de Corea subrayó, por un lado, el reconocimiento de Lee al papel central de la Casa Blanca en el proceso de paz de la península coreana. El Partido Progresista, por su parte, emitió una valoración mayoritariamente positiva, aunque advirtió de que la política exterior debe plantearse con una visión a largo plazo y que resulta poco prudente dejarse llevar únicamente por resultados inmediatos.