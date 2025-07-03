El Museo Nacional de Corea alcanza un récord histórico de visitantes

Photo : YONHAP News

El Museo Nacional de Corea prevé batir este año su récord histórico de asistencia, según las proyecciones oficiales compartidas por los administradores de la institución.Entre el 1 de enero y el 25 de agosto, el museo recibió 4.189.822 personas, una cifra que supera no solo el total registrado en todo 2024 —3.788.785—, sino también la marca alcanzada en 2023, cuando por primera vez se sobrepasaron los cuatro millones. De mantenerse la afluencia actual, el centro podría cerrar 2025 con más de cinco millones de visitantes, lo que supondría un nuevo hito en sus ochenta años de historia.El incremento del público se atribuye, en parte, al auge internacional de los contenidos culturales coreanos. Un ejemplo destacado es la película animada "K-pop Demon Hunters" ("Las guerreras K-pop", en español), convertida en fenómeno global y que ha impulsado un creciente interés entre los extranjeros por Corea y su patrimonio.