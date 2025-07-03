Trump no pidió una mayor apertura del mercado agrícola coreano

Photo : YONHAP News

La Oficina Presidencial desmintió el martes 26 que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hubiera solicitado a su homólogo surcoreano, Lee Jae Myung, una mayor apertura del mercado agrícola nacional a productos estadounidenses durante la cumbre bilateral celebrada el lunes 25 (hora local) en Washington. También precisó que en el encuentro no se abordó la cuestión del reparto de los gastos de defensa.Según la Presidencia, la conversación entre ambos dirigentes transcurrió en un clima de cordialidad y simpatía, y se prolongó durante 140 minutos, superando ampliamente el tiempo inicialmente previsto.Tras la reunión, Lee y Trump participaron en una mesa redonda con empresarios de ambos países. En ese contexto, el mandatario surcoreano subrayó que Corea del Sur constituye "el socio idóneo" para que EEUU pueda reactivar e impulsar su sector manufacturero.