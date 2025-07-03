Lee Jae Myung plantea aumentar el gasto en defensa

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung manifestó su coincidencia con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la necesidad de "modernizar la alianza bilateral" y adaptarla a los cambios en el escenario de seguridad regional y global. Este término hace referencia a posibles ajustes en el papel de las Fuerzas Armadas de ambos países, incluido un eventual incremento del gasto militar por parte de Corea del Sur y el traspaso del mando operativo en tiempos de guerra.Durante una conferencia celebrada el lunes 25 (hora local) en la sede del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), en Washington, Lee subrayó que su propósito es que Seúl asuma un papel cada vez más activo en materia de seguridad. Al mismo tiempo, descartó que ello implique una reducción de la presencia militar de Estados Unidos en territorio surcoreano, al remarcar que la garantía de defensa estadounidense seguirá siendo "invariable".En relación con el gasto en defensa, el mandatario indicó que estudia un posible aumento destinado a reforzar las capacidades del Ejército conforme a los avances tecnológicos actuales. No obstante, evitó precisar plazos o montos concretos.Asimismo, Lee reiteró que los esfuerzos para consolidar la paz y avanzar en la desnuclearización de la península deben continuar. En este sentido, abogó por el estricto cumplimiento del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y alertó sobre las ambiciones armamentísticas de Corea del Norte, que —según afirmó— está cerca de disponer de misiles balísticos intercontinentales plenamente operativos y tendría capacidad para producir hasta veinte bombas atómicas al año.