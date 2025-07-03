El Gobierno y el Partido Democrático estudian aumentar el presupuesto para I+D

Photo : YONHAP News

El Gobierno y el oficialista Partido Democrático mantuvieron el martes 26 consultas sobre el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2026 y coincidieron en la necesidad de incrementar tanto la inversión en investigación y desarrollo (I+D) como las ayudas destinadas al cuidado infantil.La diputada Han Jeoung Ae, presidenta del Comité de Políticas de la formación gobernante, explicó que el objetivo es diseñar un plan de gasto público que impulse el crecimiento económico y mejore la calidad de vida de los ciudadanos. En este sentido, subrayó la conveniencia de reforzar al máximo los fondos para I+D, especialmente ante el auge de la inteligencia artificial (IA).Han destacó además la relevancia de aumentar las partidas dirigidas a combatir la crisis climática y a financiar políticas medioambientales, como la ampliación de las subvenciones para la compra de vehículos eléctricos que sustituyan a los de combustión interna.En cuanto a las ayudas al cuidado de los hijos, la legisladora adelantó que el Ejecutivo prevé reforzarlas con apoyos adicionales para los hogares ubicados en regiones que sufren un acusado descenso demográfico.El proyecto de presupuestos para 2026 será ratificado en primera instancia por el Consejo de Ministros el 29 de agosto, antes de ser remitido a la Asamblea Nacional para su debate y aprobación definitiva.