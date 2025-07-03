Miércoles con temperaturas más altas de lo habitual

Photo : YONHAP News

El miércoles 27 se prevén temperaturas superiores a las habituales para esta época del año, con mínimas de entre 20ºC y 25ºC por la mañana y máximas que oscilarán entre 28ºC y 35ºC por la tarde. La sensación térmica será aún más elevada debido a los altos niveles de humedad, salvo en la franja costera del noreste, donde se espera la entrada de vientos frescos procedentes del este.El calor persistirá en la mayor parte del país pese a encontrarse ya en los últimos días de agosto y a la llegada de lluvias, que dejarán entre 5 y 20 milímetros en la provincia de Chungcheong del Norte y en zonas del interior de la región centro-sureste.En cuanto a la calidad del aire, se mantendrá en niveles entre regulares y buenos, con concentraciones normales o bajas de partículas en suspensión.