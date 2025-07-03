Mejoran las ventas de los microempresarios y pequeños comerciantes

Photo : YONHAP News

Las ventas de los microempresarios y pequeños comerciantes han registrado un incremento superior al 6% en comparación con el mismo periodo del año pasado, impulsadas por los cupones emitidos por el Gobierno para estimular la demanda interna. No obstante, al cumplirse la cuarta semana desde el inicio de esta medida, el repunte del consumo y de la actividad comercial comienza a mostrar señales de desaceleración.De acuerdo con los datos recopilados entre el 21 de julio, fecha de inicio de la entrega de los vales, y el 17 de agosto, las ventas de los establecimientos de micro y pequeño comercio se elevaron un 6,44% en términos interanuales.El mayor ascenso se alcanzó en las tiendas distribuidoras de bienes. En particular, destacaron las ópticas, que experimentaron un alza del 43,95%. También se observaron aumentos en locales de ropa y accesorios de moda, jugueterías, puntos de venta de cigarrillos electrónicos y tiendas de cosméticos.El crecimiento se extendió además al sector de la restauración y a proveedores de otros servicios, como salones de uñas, centros de estética, saunas e incluso clínicas especializadas en urología y medicina familiar.