El KOSPI retrocede ante las bajas expectativas de un recorte de tipos en EEUU

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, cerró a la baja el martes 26 tras cuatro sesiones consecutivas al alza, en un contexto marcado por la pérdida de confianza en un posible recorte de los tipos de interés en Estados Unidos.La primera cumbre entre el presidente Lee Jae Myung y su homólogo estadounidense, Donald Trump, se consideró un éxito en términos generales. Sin embargo, su impacto en los mercados resultó limitado ante la ausencia de anuncios concretos.En este escenario, el KOSPI retrocedió un 0,95% y finalizó en 3.179,36 puntos. En contraste, el índice tecnológico KOSDAQ avanzó un 0,46% hasta alcanzar los 801,66 puntos, la primera vez en siete jornadas que supera la barrera de los 800.En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se apreció 11,1 wones y se situó en 1.395,8 wones a las 3:30 de la tarde.