Corea del Norte critica las declaraciones de Lee sobre desnuclearización

Photo : YONHAP News

Corea del Norte arremetió contra el presidente Lee Jae Myung por sus recientes declaraciones en Washington, en las que defendió la cooperación con Estados Unidos para promover la paz y la desnuclearización de la península. Las autoridades norcoreanas calificaron dichas afirmaciones de "fantasía" y de "esperanza absurda".La Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) publicó el miércoles 27 un comentario en el que reafirmó que la política nuclear del régimen es "inmutable". Según el texto, las armas nucleares representan tanto la dignidad como la identidad del Estado, y su posesión constituye una elección inevitable ante las amenazas externas y los cambios en el equilibrio de poder a nivel internacional. El medio estatal añadió que esta postura solo podría modificarse si cambiaran el mundo y la situación política y militar en la península.Pyongyang también expresó su malestar por la forma en que Lee describió al país como un "vecino pobre pero feroz", expresión que consideró un insulto grave y un reflejo de la hostilidad de Seúl.